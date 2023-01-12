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12 كانون الثاني 2023 - 03:22
12/01/2023 03:22:35
معلومات الـLBCI: توقيف والد المتورطين في شتم العناصر الامنية التابعة لقوى الامن الداخلي والبطريركية المارونية في بلدة كفرقاهل - الكورة بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والتحقيق جاري معهم
معلومات الـLBCI: توقيف والد المتورطين في شتم العناصر الامنية التابعة لقوى الامن الداخلي والبطريركية المارونية في بلدة كفرقاهل - الكورة بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والتحقيق جاري معهم
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LBCI News Lebanon
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