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12 كانون الثاني 2023 - 11:43
12/01/2023 11:43:43
صادق علوية لـ "للتوضيح" بعد انتشار أخبار عن احتمال طرح ورقة المليون ل.ل.: المادة 5 من قانون النقد والتسليف تحدد الاوراق النقدية وبالتالي كل تعديل يستلزم قانونا في مجلس النواب والموضوع ليس بهذه السرعة ولغاية تاريخه لم يحصل
صادق علوية لـ "للتوضيح" بعد انتشار أخبار عن احتمال طرح ورقة المليون ل.ل.: المادة 5 من قانون النقد والتسليف تحدد الاوراق النقدية وبالتالي كل تعديل يستلزم قانونا في مجلس النواب والموضوع ليس بهذه السرعة ولغاية تاريخه لم يحصل
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