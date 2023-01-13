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13 كانون الثاني 2023 - 05:12
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عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقائه,اللهيان,
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عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة
Lebanon News
 
 
 
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