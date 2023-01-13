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13 كانون الثاني 2023 - 05:12
13/01/2023 05:12:23
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: مستعدون في اطار الدعم الكامل الالتزام بالامور الملقاة على عاتقنا بما خص الاتفاق في الفيول والكهرباء واعادة بناء معامل الطاقة الكهربائية وحتى بناء معامل جديدة
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LBCI News Lebanon
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