وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: تم الاتفاق على ضرورة زيادة مليون و900 الف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف في القطاع الخاص وسنضغط لاقراره في القطاع العام وضاعفنا المنح المدرسية