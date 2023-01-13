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13 كانون الثاني 2023 - 06:04
13/01/2023 06:04:25
وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: تم الاتفاق على ضرورة زيادة مليون و900 الف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف في القطاع الخاص وسنضغط لاقراره في القطاع العام وضاعفنا المنح المدرسية
وزير العمل بعد اجتماع لجنة المؤشر: تم الاتفاق على ضرورة زيادة مليون و900 الف على الزيادات السابقة على الضمان الاجتماعي وبدل النقل 125 ألف في القطاع الخاص وسنضغط لاقراره في القطاع العام وضاعفنا المنح المدرسية
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LBCI News Lebanon
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