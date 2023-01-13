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13 كانون الثاني 2023 - 18:13
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ملحم خلف من أمام مركز أمن الدولة - الرملة البيضاء: لا نقبل أن يكون هناك توقيف اعتباطي وكفى تحامل على الناس خصوصاً على الضعفاء فالقضاء يكون بالتساوي

ملحم خلف من أمام مركز أمن الدولة - الرملة البيضاء: لا نقبل أن يكون هناك توقيف اعتباطي وكفى تحامل على الناس خصوصاً على الضعفاء فالقضاء يكون بالتساوي Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركز,أمام,ملحم,
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ملحم خلف من أمام مركز أمن الدولة - الرملة البيضاء: لا نقبل أن يكون هناك توقيف اعتباطي وكفى تحامل على الناس خصوصاً على الضعفاء فالقضاء يكون بالتساوي
Lebanon News
 
 
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