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13 كانون الثاني 2023 - 18:20
13/01/2023 18:20:33
الوكالة الوطنية: تعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل وقد تم نقله الى المستشفى للمعالجة
الوكالة الوطنية: تعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل وقد تم نقله الى المستشفى للمعالجة
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LBCI News Lebanon
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