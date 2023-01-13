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13 كانون الثاني 2023 - 18:20
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الوكالة الوطنية: تعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل وقد تم نقله الى المستشفى للمعالجة

الوكالة الوطنية: تعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل وقد تم نقله الى المستشفى للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشبان,تعرض,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: تعرض أحد الشبان لإصابة في عينه اثر التضارب والتدافع مع الجيش في جبيل وقد تم نقله الى المستشفى للمعالجة
Lebanon News
 
 
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