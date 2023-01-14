معلومات للـLBCI: شقيق الضحية جو بو صعب بيتر بو صعب تبلغ بضرورة حضوره الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء عند العاشرة صباحاً بعد مداهمة منزله من قبل دورية من امن الدولة صباحاً