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14 كانون الثاني 2023 - 02:44
14/01/2023 02:44:05
معلومات للـLBCI: شقيق الضحية جو بو صعب بيتر بو صعب تبلغ بضرورة حضوره الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء عند العاشرة صباحاً بعد مداهمة منزله من قبل دورية من امن الدولة صباحاً
معلومات للـLBCI: شقيق الضحية جو بو صعب بيتر بو صعب تبلغ بضرورة حضوره الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء عند العاشرة صباحاً بعد مداهمة منزله من قبل دورية من امن الدولة صباحاً
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