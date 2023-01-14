معلومات للـLBCI: إتصالات مكثفة تجري مع المرجعيات القضائية العليا وابرزها المدعي العام التمييزي والمدعي العام الإستئنافي في بيروت ورئيس مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بتعديل اشارة محامي عام بيروت زاهر حمادة وترك نون بسند اقامة في الملفين