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15 كانون الثاني 2023 - 16:14
15/01/2023 16:14:24
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ بعد الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء ونحن نحترم الدستور ومقام رئاسة الجمهورية ومقام رئاسة الحكومة ولكن حين تصل الامور الى مصلحة الناس نضعها فوق كل اعتبار
بيرم لـ"الأحد مع ماريو": لم نتبلغ بعد الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء ونحن نحترم الدستور ومقام رئاسة الجمهورية ومقام رئاسة الحكومة ولكن حين تصل الامور الى مصلحة الناس نضعها فوق كل اعتبار
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