آخر الأخبار
15 كانون الثاني 2023 - 16:54
Back

رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان لـ"الأحد مع ماريو": جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءًا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ونحن تعرضنا للاستفزاز في قصر العدل

رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان لـ"الأحد مع ماريو": جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءًا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ونحن تعرضنا للاستفزاز في قصر العدل Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجار,ضحايا,أهالي,جمعية,رئيسة,
episodes
رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءًا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ونحن تعرضنا للاستفزاز في قصر العدل
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً