رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان لـ"الأحد مع ماريو": جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءًا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ونحن تعرضنا للاستفزاز في قصر العدل