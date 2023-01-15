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15 كانون الثاني 2023 - 16:54
15/01/2023 16:54:49
رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان لـ"الأحد مع ماريو": جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءًا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ونحن تعرضنا للاستفزاز في قصر العدل
رئيسة جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان لـ"الأحد مع ماريو": جريمة 4 آب تتكرر وتزداد سوءًا ومن حقنا كأهالي ضحايا ان نطالب بعودة القاضي بيطار الى التحقيق ونحن تعرضنا للاستفزاز في قصر العدل
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LBCI News Lebanon
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