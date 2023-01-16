مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب للـLBCI: نحن نفذنا أوامر القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة تعمل بصمت تطبيقاً للقانون وكنا نتمنى على كل من يريد أن يكتب خبراً عن أمن الدول أن يقول لنا أين أخطأنا