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16 كانون الثاني 2023 - 04:19
16/01/2023 04:19:57
مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب للـLBCI: نحن نفذنا أوامر القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة تعمل بصمت تطبيقاً للقانون وكنا نتمنى على كل من يريد أن يكتب خبراً عن أمن الدول أن يقول لنا أين أخطأنا
مستشار المدير العام لأمن الدولة جورج حرب للـLBCI: نحن نفذنا أوامر القضاء والمديرية العامة لأمن الدولة تعمل بصمت تطبيقاً للقانون وكنا نتمنى على كل من يريد أن يكتب خبراً عن أمن الدول أن يقول لنا أين أخطأنا
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