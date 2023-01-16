جورج حرب للـLBCI: بالنسبة للاشكالات التي حصلت كان النواب متحمسين لخروج وليام نون وهم قاموا بجهود لكن القرار عند القضاء وتم الردّ على بعض التجاوزات بالاطار المناسب وليس المقصود حنكش أو غيره كما تم الاعتداء على بعض من عناصرنا الخاصة