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16 كانون الثاني 2023 - 04:48
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الياس حنكش: أحد العناصر فقد أعصابه معي والموضوع ليس شخصياً لكن هناك أشخاص مستضعفون في هذا البلد وكما استدعيَ نون يجب أن يستدعى من هدد القضاء وغيره

الياس حنكش: أحد العناصر فقد أعصابه معي والموضوع ليس شخصياً لكن هناك أشخاص مستضعفون في هذا البلد وكما استدعيَ نون يجب أن يستدعى من هدد القضاء وغيره Lebanon, news ,lbci ,أخبار العناصر,حنكش,الياس,
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الياس حنكش: أحد العناصر فقد أعصابه معي والموضوع ليس شخصياً لكن هناك أشخاص مستضعفون في هذا البلد وكما استدعيَ نون يجب أن يستدعى من هدد القضاء وغيره
Lebanon News
 
 
 
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