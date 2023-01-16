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16 كانون الثاني 2023 - 04:53
16/01/2023 04:53:22
الياس حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية والموضوع شخصي عند القاضي لأن وليام نون قال له "روح بلّط البحر" وكيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟
الياس حنكش للـLBCI: أهالي ضحايا انفجار المرفأ يدفعون ثمن تهرّب المسؤولين من المسؤولية والموضوع شخصي عند القاضي لأن وليام نون قال له "روح بلّط البحر" وكيف نصل الى الحقيقة إذا لم ينتفض القضاء على نفسه؟
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