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16 كانون الثاني 2023 - 04:56
16/01/2023 04:56:40
حنكش للـLBCI: المشكلة ان اهالي الضحايا يتم جرهم الى التحقيق فيما المدينة دمرت نتيجة انفجار المرفأ والتحقيق متوقف وحتى من بين الموقوفين بالانفجار ابرياء يجب ايجاد حل لقضيتهم ولكن هذا كله نتيجة عرقلة عمل القاضي بيطار
حنكش للـLBCI: المشكلة ان اهالي الضحايا يتم جرهم الى التحقيق فيما المدينة دمرت نتيجة انفجار المرفأ والتحقيق متوقف وحتى من بين الموقوفين بالانفجار ابرياء يجب ايجاد حل لقضيتهم ولكن هذا كله نتيجة عرقلة عمل القاضي بيطار
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