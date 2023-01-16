آخر الأخبار
16 كانون الثاني 2023 - 05:05
16/01/2023 05:05:53
حنكش للـLBCI: بدلا من البقاء في مجلس النواب والابقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة حتى الاتيان برئيس يعطلون الجلسات و يطيّرون النصاب في الجولة الثانية
حنكش للـLBCI: بدلا من البقاء في مجلس النواب والابقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة حتى الاتيان برئيس يعطلون الجلسات و يطيّرون النصاب في الجولة الثانية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار البقاء,بدلا,للـLBCI,حنكش,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً