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16 كانون الثاني 2023 - 10:02
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معلومات الـLBCI: بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع ويليم نون السبت الماضي

معلومات الـLBCI: بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع ويليم نون السبت الماضي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيتر,الـLBCI,معلومات,
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معلومات الـLBCI: بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع ويليم نون السبت الماضي
Lebanon News
 
 
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