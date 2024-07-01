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o
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28
o
الجنوب
29
o
الشمال
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o
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28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-07-01 | 00:32
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احصاءات غرفة التحكم المروري: 6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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