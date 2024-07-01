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ميقاتي خلال اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار": بعض الدول تنصح رعاياها بمغادرة لبنان أو عدم السفر اليه وانا أقول ان الشخص الذي كتب هذا القرار كان في قرارة نفسه يتمنى زيارة لبنان

آخر الأخبار
2024-07-01 | 12:52
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ميقاتي خلال اطلاق حملة &quot;مشوار رايحين مشوار&quot;: بعض الدول تنصح رعاياها بمغادرة لبنان أو عدم السفر اليه وانا أقول ان الشخص الذي كتب هذا القرار كان في قرارة نفسه يتمنى زيارة لبنان
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ميقاتي خلال اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار": بعض الدول تنصح رعاياها بمغادرة لبنان أو عدم السفر اليه وانا أقول ان الشخص الذي كتب هذا القرار كان في قرارة نفسه يتمنى زيارة لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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