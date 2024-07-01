ميقاتي خلال اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار": بعض الدول تنصح رعاياها بمغادرة لبنان أو عدم السفر اليه وانا أقول ان الشخص الذي كتب هذا القرار كان في قرارة نفسه يتمنى زيارة لبنان

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