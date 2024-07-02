بخاري خلال توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي: المملكة العربية السعودية ستقدم مساهمة مالية بقيمة 10 ملايين دولار من خلال مركز الملك سلمان

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ميقاتي خلال توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي: هذه المناسبة تشكل تعبيرًا عن حرص المملكة العربية السعودية على لبنان واسقراره ودعمه في كافة المجالات