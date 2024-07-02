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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على أطراف البستان والزلوطية في القطاع الغربي

آخر الأخبار
2024-07-02 | 07:01
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على أطراف البستان والزلوطية في القطاع الغربي
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على أطراف البستان والزلوطية في القطاع الغربي

 
 
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