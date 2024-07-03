احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

الأنظار تتجه إلى اللقاء الذي سيعقد بين هوكشتاين ولودريان... وهذا ما قاله مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية

الأنظار تتجه إلى اللقاء الذي سيعقد بين هوكشتاين ولودريان... وهذا ما قاله مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية

مسؤول لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: قد نذهب إلى هدنة إذا أوقف الإسرائيلي العمليات العسكرية والاغتيالات في الجنوب