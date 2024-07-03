الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2024-07-03 | 00:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

التحكم

المروري:

حوادث

الساعات

الـ24

الماضية

LBCI التالي
الأنظار تتجه إلى اللقاء الذي سيعقد بين هوكشتاين ولودريان... وهذا ما قاله مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية
مسؤول لبناني لـ"الأنباء" الكويتية: قد نذهب إلى هدنة إذا أوقف الإسرائيلي العمليات العسكرية والاغتيالات في الجنوب
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:05

كرم للـLBCI: ممنوع على أحد أن يفرض علينا قناعته وثقافته

LBCI
أخبار لبنان
03:53

سليم صفير وأنطوان حبيب بحثا مع وزير الدفاع الأوضاع الاقتصادية والمصرفية

LBCI
أمن وقضاء
03:36

الرأس المدبّر لإحدى أخطر عصابات سرقة دراجات آلية وسلب بقوة السلاح في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
أخبار لبنان
03:33

اجتماع لتحديث معايير الأمن والسلامة في مرفأ بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:53

سليم صفير وأنطوان حبيب بحثا مع وزير الدفاع الأوضاع الاقتصادية والمصرفية

LBCI
أمن وقضاء
03:36

الرأس المدبّر لإحدى أخطر عصابات سرقة دراجات آلية وسلب بقوة السلاح في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
فنّ
03:25

في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)

LBCI
آخر الأخبار
03:24

الجزيرة: ٤ شهداء و١7 مصابا في قصف إسرائيلي لتجمعات فلسطينيين حاولوا العودة الى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-05-20

الأرز مع البازلاء... وصفة لذيذة على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2024-06-27

مصرف لبنان قرّر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدّة سنة قابلة للتجديد

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-29

ميقاتي: لبنان متمسك بالقرار 1701

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-16

وقفة احتجاجية لأهالي كفرعبيدا أمام منزل الإعلامية راغدة ضرغام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:21

أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل

LBCI
رياضة
14:18

فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قصة اليمين المتطرف في فرنسا... هكذا ظهر وتطور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أبرز النقاط التي تقلق البريطانيين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مساعدات جديدة من السعودية للبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:29

معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…

LBCI
أخبار دولية
14:37

تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة

LBCI
منوعات
09:03

شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)

LBCI
فنّ
08:10

بعد أن خرج فجأة من خلف مرآتها... ماذا قال تامر حسني حول مفاجأته للعروس التونسية بيوم زفافها! (فيديو)

LBCI
رياضة
16:22

خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا

LBCI
رياضة
15:47

دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:44

إطلالة صيفية بامتياز... ميريام فارس تستقبل شهر تموز على طريقتها (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More