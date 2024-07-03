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متحدث باسم الكرملين: بوتين واردوغان سيناقشان العلاقات الثنائية وأوكرانيا خلال اجتماع في آستانة
آخر الأخبار
2024-07-03 | 04:38
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متحدث باسم الكرملين: بوتين واردوغان سيناقشان العلاقات الثنائية وأوكرانيا خلال اجتماع في آستانة
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