الوكالة الوطنية للاعلام: انفجار درون مفخخة معادية فوق ساحة بلدة الطيبة ولا إصابات

القرم من بكركي: قريبا سيصدر طابع بريدي عليه صورة البطريرك الدويهي ليكون شفيعا وقدوة لشعب لبنان

القرم من بكركي: قريبا سيصدر طابع بريدي عليه صورة البطريرك الدويهي ليكون شفيعا وقدوة لشعب لبنان

مكاري خلال إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي في بكركي: الواقع أبعد من ذلك فنحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان وفائدته تعمّ الوطن بأسره نورا وعلما وحضارة