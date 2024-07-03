وزارة الصحة في غزة: 37953 فلسطينيا استشهدوا و87266 أصيبوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في الحوش في صور ومعلومات أولية عن وقوع اصابات

غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في الحوش في صور ومعلومات أولية عن وقوع اصابات

رويترز نقلًا عن صحيفة: هوكستين يجتمع مع مسؤولين فرنسيين في باريس اليوم الأربعاء لمناقشة سبل نزع فتيل التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله