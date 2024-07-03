رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل لحوار المرحلة : للتأكيد على حق لبنان في حصر السلاح في يد الجيش اللبنانيّ و١٧٠١ يمكن أن يكون قرارًا مُنفّذًا على حساب لبنان في حال نُفّذ جزئيًا وأبقى حزب الله ثابتًا بسلاحه

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