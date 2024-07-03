الجميّل لحوار المرحلة : اسرائيل لا تريد حربًا كذلك “حزب الله “ لكن بمجرد أن يقع صاروخ في محل يجب ألّا يقع فيه فسنُجر إلى الحرب

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