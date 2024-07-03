الجميّل لحوار المرحلة : لم نتّجه إلى بكركي سابقًا لأسباب أمنية وباسيل انتقدنا فنذكّره أنّنا من تعرّضنا لاستهدافات أمنية وليس هو “فآخر واحد يحق له التنظير في هذا الموضوع هو باسيل”

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