القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه إصبع الجليل

رويترز نقلا عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو سيعقد مشاورات ثم اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن رد حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة مساء الخميس

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