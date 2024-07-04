الدفاع المدني في غزة: 5 شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الزلقا ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على أوتوستراد نهر الموت باتجاه الزلقا ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

وزارة الصحة في غزة: عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي في 7 أكتوبر ارتفع إلى 38011 وعدد المصابين زاد إلى 87445