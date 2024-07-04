المقاومة الاسلامية: إستهدفنا ‏مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح

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