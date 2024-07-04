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o
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المقاومة الاسلامية: إستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
2024-07-04 | 12:41
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المقاومة الاسلامية: إستهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح
*
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