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o
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o
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o
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o
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o
كسروان
30
o
متن
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و7 جرحى في ٧ حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-07-05 | 01:34
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و7 جرحى في ٧ حوادث في الساعات الـ24 الماضية
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