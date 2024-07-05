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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب اللاعب التركي ميريه ديميرال بالإيقاف لمباراتين ويفرض غرامة على لاعب إنكلترا جود بلينغهام

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2024-07-05 | 06:55
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب اللاعب التركي ميريه ديميرال بالإيقاف لمباراتين ويفرض غرامة على لاعب إنكلترا جود بلينغهام
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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب اللاعب التركي ميريه ديميرال بالإيقاف لمباراتين ويفرض غرامة على لاعب إنكلترا جود بلينغهام

 
 
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