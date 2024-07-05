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الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت مبنى عسكريًا لحزب الله في بلدة مركبا أثناء وجود عنصر للحزب فيه

آخر الأخبار
2024-07-05 | 11:59
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الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت مبنى عسكريًا لحزب الله في بلدة مركبا أثناء وجود عنصر للحزب فيه
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الجيش الإسرائيلي: مقاتلاتنا قصفت مبنى عسكريًا لحزب الله في بلدة مركبا أثناء وجود عنصر للحزب فيه

 
 
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