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o
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان على مناطق في الجليل الأعلى واستطعنا اعتراض عدد منها
آخر الأخبار
2024-07-05 | 15:36
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الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان على مناطق في الجليل الأعلى واستطعنا اعتراض عدد منها
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