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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت بلدة يارين الحدودية في القطاع الغربي

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2024-07-05 | 16:50
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت بلدة يارين الحدودية في القطاع الغربي
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الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية إستهدفت بلدة يارين الحدودية في القطاع الغربي

 
 
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