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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين في اشتباكات خلال الأسبوع الأخير في حي الشجاعية

آخر الأخبار
2024-07-06 | 07:48
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين في اشتباكات خلال الأسبوع الأخير في حي الشجاعية
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين في اشتباكات خلال الأسبوع الأخير في حي الشجاعية

 
 
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