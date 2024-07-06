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o
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o
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رئيس الوزراء البريطاني: قمة الناتو في واشنطن ستكون مفصلية وسأعمل من أجل مساندة الحلف وأوكرانيا
آخر الأخبار
2024-07-06 | 08:10
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رئيس الوزراء البريطاني: قمة الناتو في واشنطن ستكون مفصلية وسأعمل من أجل مساندة الحلف وأوكرانيا
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