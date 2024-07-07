النائب رائد برو للـLBCI: "حزب الله" حزب يولّد القيادات فنظرة الخسارة له في ظل استشهاد قادة نظرة خاطئة وهذا لا يعيق مسيرة المقاومة

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برو للـLBCI: المجتمع الجنوبيّ متفهّم للتضحيات والخسائر والأضرار لأنّه يعتبرها قسمًا من المسيرة نحو النصر وطمأن الامين العام لـ"حزب الله" الجنوبيّين واعدًا بإعادة الإعمار