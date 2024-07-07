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o
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o
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o
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برو للـLBCI: المجتمع الجنوبيّ متفهّم للتضحيات والخسائر والأضرار لأنّه يعتبرها قسمًا من المسيرة نحو النصر وطمأن الامين العام لـ"حزب الله" الجنوبيّين واعدًا بإعادة الإعمار
آخر الأخبار
2024-07-07 | 03:27
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برو للـLBCI: المجتمع الجنوبيّ متفهّم للتضحيات والخسائر والأضرار لأنّه يعتبرها قسمًا من المسيرة نحو النصر وطمأن الامين العام لـ"حزب الله" الجنوبيّين واعدًا بإعادة الإعمار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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