مريضة في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من فئة A+ أو AB+... للتبرع، التواصل على: 03301931

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها

برو للـLBCI: المجتمع الجنوبيّ متفهّم للتضحيات والخسائر والأضرار لأنّه يعتبرها قسمًا من المسيرة نحو النصر وطمأن الامين العام لـ"حزب الله" الجنوبيّين واعدًا بإعادة الإعمار