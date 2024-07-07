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المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا

آخر الأخبار
2024-07-07 | 04:25
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المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا
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المقاومة الإسلامية: قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بعشرات صواريخ الكاتيوشا

 
 
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