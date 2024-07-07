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o
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غارة إسرائيلية على منزل في بلدة معروب قضاء صور
آخر الأخبار
2024-07-07 | 04:29
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غارة إسرائيلية على منزل في بلدة معروب قضاء صور
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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