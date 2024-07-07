الوكالة الوطنية للإعلام: إنفجار صواريخ إعتراضية فوق يارون وميس الجبل

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المقاومة الإسلامية:‏ قصفنا مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصبناه بشكل مباشر ما أدى إلى تدمير جزء ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله‏