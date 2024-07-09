الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مناطق عدة بالجليل الأعلى

بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!

بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!

لابيد: لا يمكن استمرار الحرب إلى الأبد ولا يمكن تجنيد الاحتياط طويلا واقتصادنا لا يتحمل