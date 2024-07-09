ميقاتي بعد لقائه المفتي دريان في دار الفتوى: تحدثنا عن أمور الطائفة ونحن مطمئنون أن هذه الطائفة عصية على أي تهميش وهي أكبر بكثير من أن تختصر ونحن موجودون لخدمة البلد

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