التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت

هيئة بحرية بريطانية: قبطان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب منها بينما كانت على بعد 180 ميلا بحريا شرقي نشطون باليمن