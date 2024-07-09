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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة

آخر الأخبار
2024-07-09 | 03:45
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جسر الفيات باتجاه الكرنتينا وصولا الى الدورة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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