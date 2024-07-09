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o
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تعرض أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي لقصف مدفعي
آخر الأخبار
2024-07-09 | 07:15
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تعرض أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي لقصف مدفعي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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