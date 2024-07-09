اجتماع بين ميقاتي وفياض قبل جلسة مجلس الوزراء لايجاد مخرج لموضوع دفع مستحقات الكهرباء للعراق

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المقاومة الاسلامية: استهدفنا سلّة التجهيزات التجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ونش في موقع حدب يارين بصاروخ موجّه أصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها