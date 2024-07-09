المكتب الإعلاميّ لحماس: مقتل 29 فلسطينيًا في ضربة إسرائيلية على خيام نازحين خارج مدرسة في خان يونس في غزة

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لابيد: سأوفر شبكة أمان للحكومة للموافقة على الصفقة إذا وجد نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها وشبكة الأمان قد تطيل عمر هذه الحكومة الفاسدة لكنني سأفعل كل شيء من أجل المختطفين